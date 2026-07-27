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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة
البهى عمرو

تترقب الأسر خلال هذه الأيام إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية وتحدد ملامح المرحلة المقبلة في مشوارهم الدراسي.

ومع اقتراب موعد إعلان النتيجة، تتزايد حالة الترقب والانتظار لمعرفة مؤشرات النجاح، ونسب المجاميع، وتفاصيل أداء الطلاب في مختلف الشعب الدراسية.

امتحانات الثانوية
طلاب

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا، وسط تأكيدات بضرورة تحري الدقة لضمان حصول كل طالب على حقه. 

نتيجة الثانوية
طلاب

النتيجة يوم الخميس 

 

وكشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، وفي حالة حدوث تأخير قد تمتد إلى يومي السبت أو الأحد المقبلينعلى أن يتم الكشف عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي رسمي.

نتائج امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة
وأوضح فياض، خلال مداخلة ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ومحمد جوهر، أن المؤتمر سيتضمن عرضًا لمؤشرات النجاح وأبرز الإحصائيات المتعلقة بنتائج امتحانات الثانوية العامة.

رغبات الطالب وقدراته


ووجّه رفعت فياض نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة بضرورة التروي عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات، مؤكدًا أهمية اختيار الكلية المناسبة وفقًا لرغبات الطالب وقدراته، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وعدم التسرع في اتخاذ القرار، لضمان الالتحاق بالتخصص الأنسب لمستقبله الدراسي والمهني.

وأوضح المتخصص في شؤون التعليم أن مؤشرات النتيجة لن تقل عن نسبة النجاح التي تحققت العام الماضي، متوقعًا أن تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن جميع التفاصيل والإحصاءات الرسمية سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة.

 وأكد فياض، المتخصص في شئون التعليم، أنه لا يمكن تعديل مجاميع طلاب الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم إلا من خلال الكنترولات.


وأشار إلى أن النتيجة الرسمية عندما يتم إعلانها ستكون صحيحة ولا يوجد بها أخطاء، مؤكدًا أن التظلمات لا قيمة لها إذا كانت بخصوص أسئلة الاختيار من متعدد ونسبتها 85 % من الأسئلة.


وشدد  على أن التظلمات يتم النظر فيها بعد عرضها على مستشار المادة على  أسئلة مقالية ونسبتها 15 %.

كما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم تحديده بعد.

نتيجة الثانوية العامة 2026


وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن  : “نتيحة الثانوية العامة مش كمان ساعات.. ولدينا أمور مهمة تحتاج وقت لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ولا يمكن تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية وهناك كثير من الشائعات الموجودة  على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة في مصر 
فيما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اجتماع وزير التعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإجتماع تناول عدة أمور تخص التعليم في مصر.

قال ، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وأكمل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

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