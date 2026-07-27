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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ..تربوي يطالب بإعلانه رسمياً لطمأنة الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بضرورة أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

وقال الدكتور تامر شوقي : من المثير للانتباه أن الكثير من الأشخاص في وسائل الإعلام المختلفة ( رسمية أو حكومية أو خاصة)، وكذلك المواقع الصحفية الكبرى ، حددت أيام معينة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بينما كان دور وزارة التربية والتعليم هي النفي الدائم (ثلاثة بيانات نفي)؛ في حين أن دورها الرئيس هو التأكيد على يوم محدد ليكون هو موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، لقطع الطريق على العرافين، ولعدم ترك الطلاب والأهالي ينساقون وراء المصادر غير الرسمية لتلقي المعلومات؛ منعا للتلاعب بهم

وأضاف الدكتور تامر شوقي : نتيجة الثانوية العامة 2026 وأعصاب الناس أمر جلل يستحق الشفافية في تحديد موعد الإعلان بشكل رسمي ، بل وكل خطوات ذلك الإعلان في أسرع وقت ممكن، لأنه أمر يهم ملايين الأسر المصرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم الاثنين.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور من الانسياق وراء أخبار نتيجة الثانوية العامة 2026 المتداولة على فيس بوك ، مشددة على ضرورة الإلتزام بمتابعة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2026 من خلال بيانات الوزارة فقط

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 اليوم الإثنين ، مشددة على عدم إعلان الموعد النهائي حتى الآن .

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد تداول أنباء متضاربة بشأن تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة من وزير التعليم .

حيث انتشرت على فيس بوك أنباء تزعم ، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تشمل 36 طالب وطالبة ، وأن معظم أوائل الثانوية العامة 2026 بشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم من قطاعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة ، بينما احتل طلاب قطاع الصعيد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 فى الشعبة الادبية

كما زعمت أنباء أخرى ، أن عدد أوائل الثانوية العامة 2026 يتراوح ما بين 36 إلى 40 طالب 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

وأعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
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