قبل غلق باب التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن سداد رسوم اختبارات القدرات 2026 وخطوات الحجز

يتزايد بحث طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء الأمور عن كيفية التسجيل في اختبارات القدرات، وطرق سداد الرسوم، وآلية حجز موعد أداء الاختبارات، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار التسجيل إلكترونيًا عبر موقع التنسيق، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتم من خلال المنصة الرسمية فقط.

وأوضحت الوزارة أن الطالب لا يستطيع اختيار موعد الاختبار أو استكمال عملية الحجز قبل الانتهاء من سداد الرسوم إلكترونيًا، داعية إلى مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد الطلب لتجنب أي مشكلات لاحقة.

وسائل الدفع المعتمدة

حددت وزارة التعليم العالي ثلاث وسائل رسمية يمكن للطلاب استخدامها لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي:

بطاقات الدفع مسبقة الدفع.

بطاقات الائتمان (Credit Card).

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المعتمدة.

وأكدت أن السداد يتم فقط من خلال نظام الدفع الإلكتروني المرتبط بموقع التنسيق، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى خارج المنظومة الرسمية.

ماذا يحدث بعد السداد؟

عقب إتمام عملية الدفع بنجاح، يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق لاستكمال إجراءات الحجز، واختيار الموعد المناسب لأداء الاختبار، ثم استخراج استمارة التسجيل التي تتضمن جميع بيانات الاختبار، وتشمل:

اسم الكلية.

تاريخ وموعد الاختبار.

مقر انعقاد اللجنة.

بيانات الطالب.

وشددت الوزارة على ضرورة طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها، إذ تُعد من المستندات الأساسية المطلوب تقديمها عند التوجه إلى الكلية لأداء الاختبار.

السداد عبر شركات التحصيل

وعند اختيار السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، ترسل المنظومة تلقائيًا رسالة إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل، تتضمن رقم المدفوعة الخاص بالطالب.

ويُستخدم هذا الرقم لإتمام عملية الدفع لدى أحد منافذ التحصيل المعتمدة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تعديل رقم المدفوعة أو إصدار رقم جديد بعد إنشائه.

أسباب تعطل عملية الدفع

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن ظهور رسالة "تنفيذ المدفوعة لم يتم" يعني أن عملية السداد لم تُستكمل بسبب رفض البنك تنفيذها.

وأوضحت أن ذلك قد يحدث لعدة أسباب، منها:

عدم كفاية الرصيد المتاح في البطاقة.

انتهاء مدة صلاحية البطاقة البنكية.

وجود خطأ في إدخال بيانات البطاقة.

وفي هذه الحالة، تنصح الوزارة باستخدام بطاقة أخرى أو التواصل مع البنك لمعرفة سبب الرفض قبل إعادة المحاولة.

هل يمكن استرداد الرسوم؟

وأكدت الوزارة أن رسوم اختبارات القدرات لا يمكن استردادها بعد إتمام السداد وتأكيد حجز موعد الاختبار، لذلك يجب التأكد من صحة البيانات قبل إنهاء إجراءات التسجيل.

كيفية التواصل مع الدعم الفني

وفي حال واجه الطالب مشكلة بعد السداد، مثل عدم ظهور موعد الاختبار أو بيانات الحجز على الموقع، يمكنه التواصل مع مركز الدعم الفني من خلال الرقم 15999، مع الاحتفاظ بإيصال السداد وبيانات التسجيل لتسهيل حل المشكلة.

موعد انتهاء التسجيل

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات بدأ في 17 يوليو 2026، ويستمر حتى 6 أغسطس 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مطالبة الطلاب بسرعة التسجيل وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتفادي الضغط على الموقع.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات

يشترط القبول بعدد من الكليات اجتياز اختبار القدرات والحصول على نتيجة "لائق"، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات التربية الفنية.

كليات التربية الموسيقية.

كليات علوم الرياضة.

وأوضحت الوزارة أن القبول بهذه الكليات يتطلب أيضًا استيفاء الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده مكتب التنسيق، إلى جانب النجاح في اختبار القدرات وفقًا لقواعد القبول المعلنة.