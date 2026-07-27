النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة إصلاح التعليم هدفها دعم بناء الإنسان

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية تعد رؤية استراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة التعليم بما يتوافق مع المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل، موضحا أن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم يعكس إدراكا كاملا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، باعتبار أن تطوير المنظومة التعليمية هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد جهودا متواصلة لتعزيز جودة التعليم، وتحديث أساليب التدريس، وتطوير المناهج، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والابتكار، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، وعدم الاكتفاء بما تم إنجازه، بل مواصلة العمل على تطوير مختلف عناصر العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمعلم، أو المناهج، أو البنية التحتية، أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

وأوضح أن تحسين مستوى وجودة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات والمعارف التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أن الدول التي استطاعت تحقيق نهضة حقيقية جعلت من تطوير التعليم أولوية قصوى، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية من خلال خطط وبرامج تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مختلف المستويات، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأهمية استمرار العمل والتطوير، وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بملف التعليم، من أجل الوصول إلى منظومة تعليمية حديثة تواكب التطورات المتسارعة عالميا، وتوفر للطلاب بيئة تعليمية تساعدهم على الإبداع والتفوق.

وقال إن إعداد أجيال جديدة تمتلك مهارات التفكير والابتكار والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة سيكون له أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر، مؤكدا أن تطوير التعليم سيظل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.