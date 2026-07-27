سارة عيد: مصر أعلى 6 دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور في صياغة الخطط الحكومية

أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى ٦ دول فى تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلى فى صياغة الخطط والقرارات الحكومية.

جاء ذلك خلال تصريحاتها في منتدى «شفافية الموازنة» الذى نظمته الوزارة بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية.

أوضحت أن مصر من أكبر ٥ دول فى تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يعد ثمرة جهود أكثر من ١٠ سنوات في تطوير المالية العامة.

وذكرت أن مصر قفزت ١٠ درجات فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة عن عام ٢٠٢٥، وجاءت فى المركز العاشر عالميًا فى «الرقابة المالية»، وصعدت من ٥٣ إلى ٦١ درجة فى «التدقيق البرلماني».

كما تقدمت ٥ نقاط فى مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها فى «مشاركة الجمهور».