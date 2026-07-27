مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت موقف الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن"، إن محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لم يتم إبلاغهما بأي قرار رسمي جديد، لكن هناك رغبة داخل النادي في رحيلهما، بينما يتمسك اللاعبان بالحصول على مستحقاتهما كاملة قبل الرحيل والانضمام إلى نادٍ جديد في صفقة انتقال حر.

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة عاد من فترة إعارة إلى الاتحاد السكندري استمرت ستة أشهر، ويشارك حاليًا في تدريبات الفريق، إلا أن هناك اتجاهًا لعدم استمراره، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الجديدة.

وأضاف أن محمد شريف لم يقدم المستوى المنتظر خلال الموسم الماضي، وهو ما جعل استمراره مع الفريق محل شك.

وأوضح حتحوت أنه تم الاستقرار أيضًا على رحيل الثنائي عمر كمال وأحمد عيد، في ظل وجود محمد هاني، وتألق كريم فؤاد، إلى جانب إمكانية التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز إذا رأى الجهاز الفني ضرورة لذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود اتفاق على رحيل محمد شكري ومصطفى العش إلى المصري، بالإضافة إلى عمر الساعي.