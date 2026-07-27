سعر هيونداي كريتا جراند 2026 في السوق السعودي

قدمت هيونداي خلال تاريخها الكبير مجموعة متنوعة من السيارات التي تغطي مختلف الفئات، بداية من الطرازات الصغيرة وصولًا إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منها النسخة جراند كريتا، والتي جاءت امتدادًا للنسخة الشهيرة كريتا.

محرك هيونداي كريتا جراند 2026

تعتمد هيونداي كريتا جراند 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

وتبلغ قوة المحرك 157 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 191 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 14.7 كيلومتر لكل لتر، وتأتي مزودة بخزان وقود تبلغ سعته 50 لترًا.

هيونداي كريتا جراند 2026

تجهيزات هيونداي كريتا جراند 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة مزودة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، كما تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام تكييف أوتوماتيكي، مع تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر يعمل بالبصمة، إلى جانب إضاءة داخلية.

هيونداي كريتا جراند 2026 وأنظمة السلامة

زودت هيونداي كريتا جراند بمجموعة من تقنيات السلامة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام تثبيت السرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا.

هيونداي كريتا جراند 2026

أبعاد هيونداي كريتا جراند 2026

يبلغ طول السيارة نحو 4,560 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,800 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,670 ملم، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,760 ملم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 200 ملم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1,405 كيلوجرامات، وتوفر السيارة مساحة تحميل تصل إلى 1,670 لترًا.

سعر هيونداي كريتا جراند 2026 في السعودية

تقدم هيونداي كريتا جراند موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 99,519 ريالا سعوديا.