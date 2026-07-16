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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تقدم باليسيد 2027 بلاك الهجينة.. وهذا سعرها عالميا

هيونداي باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink
هيونداي باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن إصدار جديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات باليسيد موديل 2027، وذلك من خلال النسخة التي تحمل اسم Calligraphy Black Ink، والتي تركز على تقديم مظهر أكثر تميزًا مع مجموعة من اللمسات الخارجية والداخلية.

تصميم خارجي يعتمد على الهوية السوداء

يحمل الإصدار الجديد عددًا من التعديلات التي تمنحه شخصية مختلفة عن باقي فئات باليسيد، حيث اعتمدت هيونداي على استخدام اللون الأسود في عدد كبير من التفاصيل الخارجية.

هيونداي باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink

وتظهر هذه اللمسات في الشبكة الأمامية التي جاءت باللون الأسود بالكامل، إلى جانب الجنوط الرياضية ذات الطلاء الأسود، كما حصلت شعارات هيونداي على اللون نفسه بما يتماشى مع هوية إصدار Black Ink.

وامتدت التعديلات إلى عناصر أخرى في الهيكل الخارجي، حيث زودت السيارة بلمسات من الكروم الداكن والأسود الساتاني في عدة أجزاء، مع قضبان سقف سوداء تضيف طابعًا مختلفًا للمظهر العام.

 

كما يأتي الجزء الخلفي مزودًا بجناح علوي باللون الأسود مثبت أعلى الزجاج الخلفي، بينما تعتمد السيارة على منظومة إضاءة تعمل بالكامل بتقنية LED في الواجهة الأمامية.

محرك هيونداي باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink

تعتمد هيونداي باليسيد Black Ink موديل 2027 على منظومة دفع هجينة تضم محرك بنزين تيربو سعة 2.5 لتر مكونًا من 4 أسطوانات، ويعمل إلى جانبه نظام كهربائي يعتمد على بطارية بسعة 1.65 كيلوواط ساعة، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

هيونداي باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink

تجهيزات هيونداي باليسيد Black Ink

تضم السيارة هيونداي باليسيد Black Ink نظامًا صوتيًا من Bose يتكون من 14 سماعة، كما زودت بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة أخرى بقياس 12 بوصة مخصصة للنظام الترفيهي ووظائف السيارة المختلفة، كما تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية يمكن تعديلها في ثمانية اتجاهات.

أسعار هيونداي باليسيد 2027 عالميًا

تبدأ أسعار هيونداي باليسيد 2027 بإصدار Calligraphy Black Ink في الأسواق العالمية من 59,280 دولارًا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 61,280 دولارًا أمريكيًا.

باليسيد هيونداي هيونداي باليسيد باليسيد 2027 Calligraphy Black Ink هيونداي باليسيد Black Ink أسعار هيونداي باليسيد 2027

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