بتصميم الهاتشباك.. هيونداي تكشف الستار عن Ioniq 3 الجديدة| صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية الستار عن طراز Ioniq 3 الجديد، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك الكهربائية، مع تقديمه بمجموعة من التجهيزات المتقدمة والتصميم العصري.

تصميم هيونداي Ioniq 3

يحمل التصميم الخارجي للسيارة هيونداي Ioniq 3 طابعًا عصريًا يعتمد على الخطوط الحادة في المقدمة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ، كما تتوفر السيارة بخيارات متعددة من الجنوط تتراوح قياساتها بين 16 و18 بوصة، ويعزز التصميم الخلفي وجود سبويلر صغير مدمج في الجزء العلوي.

هيونداي Ioniq 3

تجهيزات هيونداي Ioniq 3

تضم المقصورة الداخلية لوحة عدادات رقمية بالكامل، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس 12.9 بوصة أو 14.6 بوصة، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة، وتدعم السيارة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا، إضافة إلى مساعد صوتي يعتمد على تقنية Gleo AI.

هيونداي Ioniq 3

أداء هيونداي Ioniq 3

تقدم هيونداي Ioniq 3 بخيارات متعددة من منظومة الدفع الكهربائي، حيث تأتي النسخة الأساسية بمحرك يولد قوة تبلغ 144 حصانًا أو ما يعادل 108 كيلوواط، مع بطارية بسعة 42.2 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 344 كيلومترًا وفق معيار WLTP.

هيونداي Ioniq 3

أما نسخة Long Range، فتعتمد على محرك بقوة 133 حصانًا أو 100 كيلوواط، مع بطارية أكبر بسعة 61 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 496 كيلومترًا وفق معيار WLTP.