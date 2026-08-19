الزمالك يؤكد عدم الموافقة على بيع خوان بيزيرا

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك ، عدم صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية ، بشأن الموافقة على بيع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما يؤكد المجلس أن موقف النادي، الذي تم الإعلان عنه في بيان رسمي قبل فترة، ثابت ولا يتغير.

ويتبع نادي الزمالك كافة الإجراءات القانونية في هذا الملف، بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره، مؤكدًا أن على اللاعب العودة والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة، وبالتالي لا يحق له الرحيل دون موافقة الزمالك.

ويطالب مجلس إدارة نادي الزمالك وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار يتم تداولها هنا وهناك دون مصدر رسمي.

ويناشد النادي جماهيره الكبيرة عدم الانصياع لأي أخبار تخص النادي بشكل عام، إلا من خلال القنوات والوسائل الإعلامية الرسمية الخاصة بنادي الزمالك.