ظاهرة فلكية لافتة.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة في سماء مكة

تشهد سماء مكة المكرمة ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وذلك نتيجة اقتراب ميل القمر من خط عرض مكة المكرمة بالتزامن مع عبوره خط الزوال المحلي.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يصبح القمر قريبًا من الموقع السماوي الواقع فوق الكعبة المشرفة، فيبدو للمراقبين في مكة وكأنه يمر في اتجاه عمودي فوقها، وهي من الظواهر الفلكية التي يمكن الاستفادة منها في تحديد الاتجاهات وتأكيد دقة الحسابات الفلكية.

ويأتي التعامد بينما يكون القمر في طور الهلال المتناقص، وتبلغ نسبة الجزء المضيء من قرصه نحو 31.8%، فيما تقدر المسافة بينه وبين مركز الأرض بنحو 372 ألفًا و253 كيلومترًا.

وتُعد ظاهرة تعامد الأجرام السماوية مع موقع الكعبة من الظواهر التي تحظى باهتمام هواة الفلك والمهتمين بالظواهر السماوية، إذ ترتبط بحركة القمر الظاهرية وموقعه بالنسبة إلى خطوط العرض، ولا تعني أن القمر يتوقف فعليًا فوق الكعبة، وإنما تتعلق بموقعه الظاهري في السماء أثناء مروره بخط الزوال المحلي.