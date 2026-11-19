يعاني كثيرون من متلازمة البرفكشانيزم أو الكمالية المفرطة دون أن يدركوا ذلك بسبب عدم انتشار الوعي الكافي به، ويسعى هؤلاء الأشخاص إلى تنفيذ المهام بالطريقة المثالية وفي كثير من الأحيان تتحول إلى عائق حقيقي يسبب القلق، التوتر المزمن، وتأجيل إنجاز المهام.

وعرض موقعVerywell Mind أبرز طرق التخلص من متلازمة البرفكشانيزم أو السعي للكمال.

​تحديد واعتراف بسلوكياتك الكمالية

​الخطوة الأولى للتغيير هي مراقبة أفكارك، هل تقضي وقتاً أطول بكثير من المفترض في تعديل تفاصيل بسيطة؟ هل تشعر بالذعر لمجرد ارتكاب خطأ صغيرا واكتب المواقف التي تدفعك للكمالية المفرطة ولاحظ كيف تؤثر سلباً على وقتك وطاقتك النفسية لتبدأ في التعامل معها بوعي

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تدرب على التعرض لما تخشاه

​يخشى أصحاب النزعة الكمالية النتائج غير المثالية لأنهم يعتقدون أنها ستؤدي لكارثة لذلك تعمد ارتكاب خطأ بسيط مقصود مثل إرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على خطأ مطبعي بسيط غير مؤثر، أو ترك غرفة غير مرتبة تماماً لفترة قصيرة، ولاحظ أن العالم لن ينتهي، وأنك قادر على تقبل النتيجة.

التركيز على التعلم بدلاً من النتيجة

​يربط الكماليون قيمتهم وسعادتهم بنجاح النتيجة النهائية فقط لذا حول تركيزك نحو الاستمتاع بالرحلة والتعلم واكتساب الخبرة أثناء العمل، واعتبر كل خطوة ناجحة جزئياً إنجازاً يستحق التقدير بغض النظر عن المثالية المطلقة.

​تقليل التوقعات غير الواقعية وتقسيم المهام

​عندما تكون معاييرك غير بشرية ومستحيلة، فإن الإحباط يكون النتيجة الحتمية لذا ضع أهدافاً مرنة وقابلة للتعديل، وقسّم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن إنجازها بمستويات أداء طبيعية ومعقولة.