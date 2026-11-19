كشف المطرب عمر كمال كواليس خلافه مع الفنان محمد فؤاد بسبب ألبومه الغنائي الأخير، موضحًا أنه يحبه للغاية ويعتبره أستاذه في الغناء، وأن حبه له بدأ منذ 29 عامًا، فيما تعود بداية علاقته به إلى 22 عامًا، عندما ذهب إليه طالبًا فرصة للغناء.

وتابع المطرب عمر كمال حديثه خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2»، قائلًا: «من 22 سنة رحت لمحمد فؤاد علشان أغني، وهو عنده حق، لأن مش كل واحد معدي من قدام بيته هينتج له، وهو مطردنيش زي ما الناس بتقول إنه لم يتبناني فنيًا، بالعكس، له فضل كبير عليا، وأنا اتعلمت الغناء على إيده، من خلال الطعم والروح اللي فيا اكتسبتها من خلال أغانيه، وكمان وقفتي على المسرح وتواصلي مع الجمهور، لأني أخدت من روحه كتير».

وأشار عمر كمال إلى أنه كان يحضر حفلات المطرب محمد فؤاد، وكان يتواجد في مكان الحفل منذ الساعة الثانية ظهرًا تحت أشعة الشمس بمنطقة دريم بارك، ويضع صورته على رأسه، وينام على الأرض حتى يحجز مكانًا في الصفوف الأولى، ويتمكن من الصعود لمصافحته، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف شخصي بينهما، ولكن الصدفة البحتة وضعته في خلاف معه.



وأوضح عمر كمال أن الخلاف وقع مؤخرًا بينه وبين المطرب محمد فؤاد، بعدما كان هناك منتج صديق للأخير، تجمعهما علاقة ود وحب واحترام، واتفق المنتج على إنتاج ألبوم غنائي يجمعهما، رغم أن محمد فؤاد نفى تلك الأقاويل، مؤكدًا أن الاتفاق حدث بالفعل، لكن نشب خلاف بينهما، ورفض محمد فؤاد استكمال أغاني الألبوم.

وأردف عمر كمال أن المنتج أنفق مبلغًا كبيرًا على هذا الألبوم، سواء في الألحان أو الكتابة وغيرهما، وفي ذلك الوقت طلب من عدد من المطربين غناء أغاني الألبوم، لكن بعضهم طلب الحصول على 50 ألف دولار مقابل الأداء الصوتي للأغنية الواحدة، وهو ما رفضه المنتج، وبعدها تواصلوا معه ليتولى الغناء، فقدم أغاني الألبوم دون تقاضي أي مقابل مادي، لأنه أحب تلك الأغاني.