كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر، موضحًا أن هذا الرقم ليس نهائيًا وقابل للزيادة في ظل استمرار إيقاف أجهزة جديدة يوميًا.

الهواتف التي جرى إيقافها

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، إن الشعبة لا تمتلك حتى الآن حصرًا نهائيًا بإجمالي أعداد الهواتف التي جرى إيقافها، بسبب استمرار عمليات الإيقاف وعدم توقفها عند رقم محدد.

وأضاف أن سوق الهواتف المحمولة يشهد حالة من الركود الشديد، في ظل التطورات المرتبطة بمنظومة حوكمة الهواتف المحمولة والإجراءات الخاصة بالأجهزة التي لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

تزايد شكاوى المواطنين بشأن إيقاف هواتفهم

وشهدت الأيام الماضية تزايد شكاوى المواطنين بشأن إيقاف هواتفهم المحمولة على خلفية تطبيق منظومة حوكمة الهواتف، التي ينفذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط سوق الأجهزة المحمولة والتعامل مع الهواتف التي دخلت البلاد بصورة غير قانونية.