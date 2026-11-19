يقترب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والمرشح على منصب الأمين العام لحزب التجمع بالفوز بمنصب الأمين العام لحزب التجمع بالتزكية، بعد انسحاب هيثم شرابي، المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع أمامه، حيث لم يتقدم أحد بالترشح على منصب الأمين العام لحزب التجمع إلا السيد عبد العال و هيثم شرابي.

وكان قد أعلن هيثم شرابي، المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع انسحابه من المنافسة على موقع الأمين العام للحزب أمام السيد عبد العال رئيس حزب التجمع و المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع.

وقال “شرابي” في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: على مدى سنوات العمر التي تصل إلى 50 عاماً ، ارتبطت في تلك السنوات بحزب التجمع حوالي 40 عاماً.. حافظت فيهم على مبادئ وأفكار الحزب ورؤيته وقضاياه، واشتغلت بهذه القضايا في كل الأوساط الشعبية والسياسية.

وتابع: ولأنني أحب هذا الحزب البيت الذي نشأت وعشت وناضلت فيه وبإسمه وتحت لافتته ، ولأنني احترمه واحترم تاريخي، مما يدفعني أن أحافظ وأحمي تاريخي ومستقبلي ، وأن اظل متمسكا بثوابت وقناعات فكرية تعلمتها، ويجعلني حريصا على الزملاء و الحزب ووحدته ومستقبله.

وتابع : وإذ يعلم كل من يعرفني أنني ليس من عادتي الإنسحاب من المعارك السياسية مهما كانت شدتها أو تداعياتها،ولكنني هنا واليوم أعلن عدم استكمال المنافسة على موقع الأمين العام للحزب في المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في 28 نوفمبر 2026 لكن سنبقى في التجمع .... وسيبقى التجمع .

واختتم قائلا" :من المهم أن اتوجه بالشكر لكل الزملاء والأصدقاء والأحباب الذين تواصلوا معي طيلة الأيام الماضية على دعمهم وكلماتهم الصادقة ،مع تمنياتي لكل الزملاء بالتوفيق.