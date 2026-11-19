تتجه الأنظار إلى مدينة شينزين الصينية، التي تستضيف أعمال القمة الـ33 لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة قادة وممثلي 21 اقتصادًا، وسط اهتمام دولي بالتحركات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحتمالات عقد لقاءات تجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بين القوى الكبرى.

وتكتسب القمة أهمية خاصة في ضوء الأنباء المتداولة بشأن لقاءات محتملة بين القادة الثلاثة، إذ نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع بوتين على هامش القمة، فيما أفاد موقع «أكسيوس» بأن اللقاء المرتقب قد يُعقد في شينزين، بالتزامن مع تحركات أمريكية تستهدف دفع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.

وفي مسار موازٍ، تأتي التحركات الأمريكية في برلين ضمن مساعٍ لتنسيق المواقف بشأن مستقبل أوكرانيا، إذ من المقرر أن يعقد مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، لبحث الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف، إلى جانب تصور لإقامة هيكل أمني جديد ينظم العلاقات بين أوروبا وروسيا في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب ما أورده «أكسيوس»، تستهدف اجتماعات برلين تنسيق المواقف الأمريكية والأوروبية والأوكرانية قبل الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا، والمقرر عقدها في أبو ظبي الأسبوع المقبل، في إطار تحركات متزامنة مع انخراط واشنطن في اتصالات مباشرة مع موسكو وكييف. وأكد مسؤول أمريكي أن اجتماعات برلين والتحركات الدبلوماسية للرئيس ترامب في الصين تأتي ضمن جهود منسقة لدفع مسار التسوية السياسية.

وفي المقابل، أشار «أكسيوس» إلى أن الحرب في أوكرانيا لم تكن ضمن الأهداف الأساسية المعلنة للقمة الثلاثية، التي تتناول ملفات دولية أخرى، إلا أن حلفاء واشنطن في أوروبا يبدون قلقًا من احتمال صدور تصريحات مفاجئة عن ترامب خلال لقاءاته مع شي وبوتين، قد تحمل مواقف لا تتوافق مع حساباتهم بشأن الحرب ومستقبل الأمن الأوروبي.

وتعكس هذه المخاوف حساسية المرحلة الراهنة، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول شروط إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومستقبل الضمانات الأمنية لكييف، وحدود الدور الأوروبي في المفاوضات مع موسكو، وفقا لـ اكسيوس.

وتضع هذه التحركات قمة شينزين أمام اختبار دبلوماسي يتجاوز ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري لدول آسيا والمحيط الهادئ، إذ تترقب العواصم الدولية ما قد تسفر عنه لقاءات القادة الثلاثة، وما إذا كانت ستفتح مسارات جديدة للحوار بشأن الأزمات الدولية، أم تظل في إطار تبادل الرسائل السياسية دون اتفاقات ملموسة.