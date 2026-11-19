حل الفنان فاروق فلوكس ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية".

وقال فاروق فلوكس في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى"، :" حصلت على أجر في فيلم الراقصة والسياسي 3000 جنيه وصرفت ملابس على الفيلم ده بـ 8000 جنيه ".



وتابع فاروق فلوكس :" سعيد بدوري في فيلم الراقصة والسياسي والفيلم حقق نجاح كبير ".

واكمل فاروق فلوكس :" بعد فيلم الراقصة والسياسي فوجئت إن ولادي بيتعرضوا لمضايقات في المدرسة من الطلاب وروحت المدرسة وقابلت الطلاب".

وأكمل فاروق فلوكس:" قلت للطلاب اللي موجود في الفيلم ده تمثيل مش حقيقي ".