شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنرجي جروب (UEG)، للتعاون في التوسع في تطبيق حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الكربون بحقول إنتاج البترول والغاز والمنشآت البترولية ومعامل التكرير، بما يدعم جهود ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي لشركة يونايتد إنرجي جروب لمنطقة أفريقيا، بحضور المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن التعاون يستهدف دراسة وتحديد الفرص المتاحة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمواقع العمل البترولي لخفض استهلاك السولار المستخدم في العمليات والتشغيل، من خلال بحث تطبيق مشروعات للطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الهجينة، وحلول تخزين الكهرباء بالبطاريات، إلى جانب الاستفادة من أحدث التكنولوجيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق وفر في تكاليف الطاقة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الشراكة مع الشركات العالمية والقطاع الخاص، والاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي ملموس على مستوى مواقع الإنتاج والمنشآت البترولية.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الأساسية باستراتيجية عمل قطاع البترول، من خلال تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في التشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض تكاليف التشغيل والانبعاثات، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية والتنافسية والاستدامة في أنشطة القطاع، ويتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الطاقي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة يونايتد إنرجي جروب تنفذ بالفعل مشروعات للتحول الطاقي في عدد من شركات قطاع البترول، مثل بتروفرح وبتروشهد وبرج العرب للبترول، من خلال تطبيق حلول الطاقة المتجددة التي تستهدف خفض الاعتماد على السولار، وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.