لقي عامل سباكة مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء تأدية عمله في أحد مشروعات تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد، بعدما اختل توازنه وسقط من ارتفاع كبير، إثر انفلات الحبل الذي كان يستعين به في تنفيذ أعماله.

سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في تطوير شبكة الصرف الصحي مصرع عامل سباكة فى بورسعيد

واستقبل مستشفى الزهور المصاب محمد عبد الدايم جمال، 27 سنة، ويعمل سباكًا، عن طريق الأهالي، بادعاء سقوطه من مرتفع بالطابق الرابع أثناء العمل، حيث تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالقدم اليمنى، وجرح بالساعد الأيمن، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التفاصيل الأولية للواقعة أن العامل كان يشارك في أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، وكان ينفذ أعماله باستخدام حبل معلق من أعلى العقار، إلا أن الحبل انفلت أثناء العمل، ليسقط من الطابق الرابع، في حادث مأساوي أنهى حياته أثناء سعيه لكسب رزقه.

وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء الإجراءات والتصريح بالدفن، كما جرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات وكشف ملابسات الحادث.