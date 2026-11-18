شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد حملة أمنية مكبرة بنطاق حيّي الزهور والضواحي، لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، وذلك بقيادة اللواء وائل رشدي، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، وبمعاونة اللواء ضياء زامل، مدير إدارة البحث الجنائي، ومتابعة اللواء تامر سليم، مفتش الأمن العام.

حملة أمنية مكبرة ببورسعيد تسفر عن ضبط 10 خارجين عن القانون



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 من الخارجين عن القانون، بينهم 3 من كبار تجار المواد المخدرة، في ضربة أمنية تستهدف مواجهة بؤر الاتجار بالمواد المخدرة وتعزيز حالة الانضباط الأمني داخل الأحياء.

كما تمكنت القوات من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، شملت 5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكيلو جرامًا ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وكميات من مخدر البودر.



وتأتي الحملة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة الجريمة وملاحقة العناصر الخارجة علأن القانون، وفرض السيطرة الأمنية بمختلف مناطق المحافظة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.