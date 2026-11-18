أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم السيناريست والمنتج صلاح الجهيني خلال حفل ختام دورته الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تُحيي الأمل»، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في صناعة السينما المصرية.

تكريم صلاح الجهيني

ويأتي تكريم الجهيني احتفاءً بتجربته الفنية التي جمعت بين الكتابة والإنتاج، حيث استطاع أن يقدم مجموعة من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا وإيرادات قياسية، وأسهمت في توسيع آفاق السينما التجارية المصرية.

وقدم الجهيني خلال مسيرته عددًا من أبرز الأعمال السينمائية، من بينها سلسلة أفلام «ولاد رزق»، و«الخلية»، و«122»، والتي نجح من خلالها في الجمع بين خصوصية الحكاية والنجاح الجماهيري، كما امتدت تجربته إلى مجال الإنتاج السينمائي، ليجمع بين رؤية الكاتب وفكر المنتج.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة المهرجان على الاحتفاء بصناع السينما الذين تركوا بصمات مؤثرة في المشهد السينمائي المصري، وقدموا تجارب إبداعية استطاعت الوصول إلى الجمهور وتحقيق أثر يتجاوز شباك التذاكر.

ومن المقرر أن يتسلم صلاح الجهيني تكريمه خلال حفل ختام المهرجان، يوم 5 ديسمبر المقبل.