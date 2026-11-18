احتفل الفنانان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، في مناسبة لفتت أنظار جمهورهما، خاصة مع تزامنها مع نشاط فني ملحوظ للثنائي خلال الفترة الحالية.

ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة تجمعه بزوجته منى زكي، وكتب عليها: «كل سنة وإحنا طيبين.. السنة دي وكل السنين».

أحدث أعمال أحمد حلمي

وعلى الصعيد الفني، عاد أحمد حلمي إلى شاشة السينما من خلال فيلم «حدوتة»، الذي انطلق عرضه في دور السينما يوم 11 نوفمبر الجاري، ويشاركه البطولة أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد، إلى جانب عدد من الفنانين.

ويقدم حلمي خلال أحداث الفيلم شخصية رجل يجد نفسه في مأزق بعد اختطاف شاهد مهم، قبل أن يفقد ذاكرته بشأن المكان الذي أخفاه فيه، لتتوالى المواقف التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.

وحقق الفيلم انطلاقة قوية في دور العرض، إذ تصدر إيرادات شباك التذاكر في أيامه الأولى، متجاوزًا حاجز 40 مليون جنيه وفقًا لتقارير صحفية نُشرت في منتصف نوفمبر الجاري.

كما يستعد أحمد حلمي لعرض فيلمه «أضعف خلقه» للمرة الأولى عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري، ويشاركه البطولة الفنانة هند صبري.

منى زكي تواصل نشاطها الفني

وفي المقابل، تواصل الفنانة منى زكي حضورها الفني من خلال مسلسل «طالع نازل»، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية التشويقية، وتدور أحداثه حول «نورا»، وهي سيدة أعمال تواجه أزمات معقدة في حياتها الزوجية، في ظل تطورات تقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويشارك منى زكي في بطولة المسلسل محمد شاهين ومريم الخشت وميمي جمال وليلى عز العرب وحمزة دياب، والعمل من إخراج هاني خليفة.

وأعرب أحمد حلمي عن إعجابه بالمسلسل وأداء أبطاله، مشيدًا بالتجربة الدرامية التي تقدمها زوجته، وهو ما يعكس دعمه لها بالتزامن مع استمرار كل منهما في تقديم أعمال فنية جديدة.