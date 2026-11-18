يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، غدًا الخميس 19 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام تحت إدارة محمد حسين، وذلك بحفل توزيع الجوائز والمنح والخدمات العينية للمشروعات الفائزة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم.

ويشهد الحفل الإعلان عن المشروعات الفائزة بحزمة من الجوائز والدعم المقدم من شركاء الملتقى، بإجمالي قيمة تتجاوز 388 ألف دولار، في إطار دعم مشروعات الأفلام العربية في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، ومساعدة صناعها على استكمال أعمالهم وفتح فرص جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق والمهرجانات السينمائية الدولية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز والمنح والخدمات العينية 388,300 دولار، تتوزع بين 168,500 دولار جوائز نقدية، و219,800 دولار خدمات عينية، إلى جانب خمس دعوات للمشاركة في مختبرات وأسواق سينمائية دولية خلال عام 2027. ويصل عدد الجوائز والمنح والخدمات العينية إلى 48 جائزة، تقدمها مجموعة من المؤسسات والشركات والشركاء العاملين في الصناعة السينمائية.

جوائز نقدية لدعم مشروعات التطوير وما بعد الإنتاج

ويقدم ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين نقديتين، قيمة كل منهما 10 آلاف دولار، إحداهما لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، والأخرى لمشروع في مرحلة التطوير. كما تقدم لجنة قطر للأفلام دعمًا بقيمة 100 ألف دولار لأربعة مشروعات، فيما تمنح شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار.

وتشارك شركة كادر بجائزتين للخدمات العينية بقيمة إجمالية تبلغ 10 آلاف دولار لمشروعين، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار لمشروع في مرحلة التطوير. كما تقدم شركة لاجوني للإنتاج الفني دعمًا بقيمة 7 آلاف دولار، يجمع بين الدعم النقدي والخدمات العينية.

وتضم قائمة الجوائز النقدية أيضًا دعمًا بقيمة 5 آلاف دولار من كل من السينما العراقية، ورايز ستوديو، وAH Media، وترافلرز للإنتاج الفني، فيما تقدم PFFP جائزة بقيمة 2,500 دولار، وتمنح ستارز ميديا جائزة بقيمة ألفي دولار.

خدمات عينية في مختلف مراحل صناعة الفيلم

وتشمل حزمة الدعم عددًا من الخدمات الفنية المتخصصة التي تستهدف تلبية احتياجات المشروعات في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، إذ تقدم DTS خدمات صوتية بقيمة 30 ألف دولار، وتقدم Shift Studio خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار، فيما تمنح FeedBack خدمات صوتية بقيمة 25 ألف دولار.

كما تقدم Cinetech خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 20 ألف دولار، وتوفر Ambient Light خدمات في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج بقيمة 20 ألف دولار، بينما تقدم Irth خدمات تطوير بقيمة 15 ألف دولار، وتمنح Pareidolia Productions خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 12 ألف دولار.

وتضم قائمة الجهات الداعمة أيضًا No’ta، التي تقدم خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 10 آلاف دولار، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الذي يقدم خدمات تطوير بقيمة 10 آلاف دولار، وMASNA3 بقيمة 8 آلاف دولار لدعم التطوير، وCult بقيمة 6 آلاف دولار لخدمات ما بعد الإنتاج.

كما تقدم Sard خدمات تطوير بقيمة 5 آلاف دولار، وAA Films خدمات تطوير بالقيمة نفسها، وArab American Casting خدمات اختيار الممثلين بقيمة 5 آلاف دولار، فيما يقدم Co-Production Salon خدمات تسويقية بقيمة 4,800 دولار، وتقدم قافلة بين السينمائيات خدمات تطوير بقيمة ألف دولار.

خمس فرص للمشاركة في الأسواق والمختبرات الدولية

وإلى جانب الجوائز النقدية والخدمات العينية، يتضمن برنامج الدعم خمس دعوات للمشاركة في فعاليات ومختبرات وأسواق سينمائية دولية خلال عام 2027، تشمل Rough Cut Lab Africa، وأيام مالمو لصناعة السينما ضمن مهرجان مالمو للسينما العربية، وMedimed، وDurban FilmMart، وبرنامج Fantastic 7 ضمن سوق الأفلام في مهرجان كان.

وتمنح هذه الفرص المشروعات المختارة إمكانية التواصل مع دوائر مهنية دولية، والتعرف على آليات تطوير المشروعات وعرضها وتسويقها، وبناء علاقات مع المنتجين والموزعين والمؤسسات السينمائية، بما يعزز فرص استكمالها ووصولها إلى جمهور أوسع.

ملتقى القاهرة السينمائي منصة لدعم المشروعات العربية

وتأتي هذه الجوائز في إطار الدور الذي يضطلع به ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُقام تحت إدارة محمد حسين، باعتباره منصة مهنية لدعم المشروعات السينمائية العربية وربط صناع الأفلام بالمنتجين والممولين والمؤسسات والشركات الداعمة، وإتاحة فرص للتعاون والإنتاج المشترك.

وشهدت الدورة الثانية عشرة مشاركة 17 مشروعًا سينمائيًا، تمثل 35 شركة من 12 دولة، وتنافس أصحابها على حزمة الجوائز والدعم التي يقدمها الملتقى، إلى جانب الاستفادة من مسارات الإرشاد المتخصصة التي تناولت تطوير المشروعات غير الروائية، والأطر القانونية وعقود الأفلام، ومهارات تقديم المشروعات، وإعداد الميزانيات الإبداعية وتعظيم الاستفادة من المنح، واستراتيجيات المهرجانات السينمائية والقنوات الأوروبية.

ويُقام حفل توزيع جوائز الملتقى ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي ينظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، التي تحتفل بمرور خمسين عامًا على انطلاقها عام 1976.

*عن أيام القاهرة لصناعة السينما*

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.