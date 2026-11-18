قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية حبس زوج متهم بالجمع بين شقيقتين في وقت واحد، وزوجته الثانية 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغاً يفيد اتهام زوج مقيم بمركز ههيا بالزواج من شقيقتين وهما ابنتا خاله في الوقت نفسه بالمخالفة للقانون.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أطرافها، وبيان تفاصيل الزواج والظروف المحيطة به، فيما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.