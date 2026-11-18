كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية عن تصاعد الخلاف بين ​ليونيل ميسي​ ورئيس الاتحاد ​الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، بعدما لجأ ممثلو قائد المنتخب السابق إلى التحرك قانونياً لمنع استخدام اسمه وصوره لأغراض تجارية من دون موافقته.

وذكر الصحفي نيكولاس وينازي، عبر قناة «A24»، أن فريق ميسي يجهّز مطالبة رسمية بهذا الشأن، فيما أفادت تقارير أخرى بإرسال إنذار قانوني بالفعل، من دون تأكيد علني لوصوله.

تحرك قانوني

ويأتي هذا التطور وسط توتر متزايد بين الطرفين بشأن إدارة الاتحاد واتفاقاته التجارية، فيما لم يصدر عن ميسي أو الاتحاد الأرجنتيني تعليق رسمي يحسم حقيقة الإجراءات القانونية.