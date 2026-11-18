قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أمجد عوض حكمها بمعاقبة عامل بالسجن 15 عامًا، لاتهامه بقتل عامل مزرعة إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة فاقوس.

تعود أحداث القضية رقم 3595 لسنة 2026 جنايات قسم فاقوس، والمقيدة برقم 5832 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق عندما أحالت النيابة العامة المتهم إبراهيم. ح. م، 22 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه حمدي. أ. ح. إ، 26 عامًا، عامل بمزرعة، ومقيم بناحية منية المكرم التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على التخلص من المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض «سكينًا»، ثم توجه إلى المزرعة التي يعمل بها المجني عليه، وما إن ظفر به حتى تعدى عليه مستخدمًا السلاح الأبيض، وسدد له طعنة بالصدر، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، على خلفية خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، حيث وجه إليه عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، ليسقط متأثرًا بإصاباته ويفارق الحياة.

وعقب وقوع الجريمة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، وتمكنت من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.