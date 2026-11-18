كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من قائدى الدراجات النارية "بدون لوحات معدنية" بالتوقف بمنتصف الطريق بأحد الشوارع بالشرقية وتعطيل الحركة المرورية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"، وقائديها ومستقليها (8 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة الشرقية)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13/ الجارى أثناء مشاركتهم بحفل زفاف شقيقة أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على الدراجات النارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية.