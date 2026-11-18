أكدت دار الإفتاء المصرية أن التزام المرأة المسلمة بحجابها الشرعي أمام الرجال من غير محارمها يُعد فريضة دينية وأمرًا واجبًا في الشريعة الإسلامية، موضحةً أن هذا الحكم الشرعي ثابت بنصوص القرآن الكريم الصريحة.

وأوضحت الدار، في منشور توعوي بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن حملتها التوعوية لصيانة الهوية الأسرية، أن محافظة المرأة على حجابها أمام غير محارمها أمرٌ واجبٌ شرعًا، مستشهدةً بالآيات القرآنية الكريمة التي تقرر هذا الحكم الشرعي وتوضح ضوابطه وحدوده.

واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، مؤكدةً أن الأمر الإلهي واضح في وجوب الستر والالتزام بالزي الشرعي.

كما أوردت الدار في منشورها قول الله عز وجل في سورة النور: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ القيم الدينية وصيانة كيان الأسرة والمجتمع.