أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي باسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل تكريمًا لتاريخه ودوره المحوري في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وتقديرًا لمكانة مصر ودورها المستمر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الميدالية الذهبية للكونجرس تُعد من أقدم وأرفع الأوسمة الأمريكية، مشيرًا إلى أن منحها لشخصية غير أمريكية، وبعد مرور 45 عامًا على رحيل الرئيس السادات، يعكس استمرار التقدير الدولي لإسهاماته التاريخية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتمثيل الحكومة المصرية والتوجه إلى واشنطن لاستلام الميدالية، تأكيدًا لاعتزاز مصر بإرث الرئيس الراحل ودورها التاريخي في ترسيخ السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدبلوماسية المصرية تستلهم تجربة الرئيس السادات في صناعة السلام، وتواصل جهودها لاحتواء الأزمات وخفض التصعيد في المنطقة، لافتًا إلى امتداد هذا المسار من اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام عام 1979، وصولًا إلى جهود وقف الحرب في قطاع غزة واتفاق شرم الشيخ عام 2025.

وأكد أن مصر تواصل التحرك الدبلوماسي لحماية الاستقرار الإقليمي وتأمين حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن تحقيق التنمية ومصالح الشعب المصري يمثلان أولوية السياسة المصرية.