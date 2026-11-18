استقبل قسم الطوارئ بمستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية مريضًا مصابًا بجرح قطعي عميق وكبير بالذراع الأيسر، إثر اعتداء باستخدام آلة حادة، وعلى الفور جرى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات اللازمة، التي كشفت عن قطع بالوتر الباسط والعضلة الباسطة للذراع الأيسر.

وعلى إثر ذلك، جرى تجهيز المريض لدخول غرفة العمليات، حيث أُجري له تدخل جراحي طارئ تضمن إعادة زرع منشأ الوتر الباسط للذراع الأيسر وإصلاح العضلة الباسطة، وتم نقل المريض عقب انتهاء الجراحة إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة، وهو بحالة صحية جيدة وخرج بعد تحسن حالته .

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد بطين، استشاري جراحة العظام ومدير مستشفى المطرية المركزي، وبمشاركة الدكتور أحمد حراز، أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد لمعي، أخصائي التخدير، كما شارك في فريق العمليات محمد تويج، فني تمريض بقسم العمليات، عبد الرحمن السيد، فني التخدير.

ويأتي هذا التدخل في إطار استمرار تقديم خدمات جراحة العظام والطوارئ بمستشفى المطرية المركزي، ورفع جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الإصابات والحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.