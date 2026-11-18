قررت النيابة العامة بمركز بنى عبيد بالدقهلية حبس عنصر جنائي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة، خلال حملة امنية.

وتعود احداث الواقعه إلى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، أكدتها التحريات السرية، بشأن قيام أحد العناصر الجنائية بالاتجار في المواد المخدرة

وترويجها بنطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة،

وشنت ضباط د مباحث مركز شرطة بني عبيد، برئاسة المقدم أحمد حسان، رئيس وحدة المباحث، وبمشاركة القوة المرافقة، حملة أمنية لاستهداف المتهم وضبطه.

وتمكنت الحملة من ضبط المتهم، ويدعى «لؤي م. ع. م »، 42 عاما ، ومقيم بقرية الصلاحات التابعة لدائرة المركز، وتبين أنه سبق اتهامه في قضايا سرقة وحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخيرة.

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة حية، و10 قطع من مخدر الحشيش، و50 كيسًا من مخدر الشابو، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، يُشتبه في استخدامها في نشاطه الإجرامي.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابةالتحقيق