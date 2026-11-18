قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمحيط نادي وادي دجلة بمنطقة حدائق أكتوبر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “عاطف.ع” (61 عامًا) تزوج عرفيًا من طليقة الفنان الراحل قبل نحو ثلاثة أشهر من وقوع الحادث، وكان برفقتها يوم الواقعة داخل سيارته الخاصة في انتظار خروجها من النادي عقب انتهاء جلسة “الرؤية” الخاصة بابنها البالغ من العمر 9 سنوات.



وأفادت التحقيقات، بأن الفنان سعيد مختار اعترض طريق السيارة عقب خروج طليقته من النادي، ووقعت بينه وبين المتهم مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة.

وذكر المتهم خلال التحقيقات، أن المجني عليه حاول فتح باب السيارة بالقوة، واعتدى عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح في يده، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي

وأضاف أن السلاح الأبيض تحرك خلال الاشتباك، ما أدى إلى إصابة الفنان الراحل بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

