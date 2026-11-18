حث وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، الصين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، على ممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعًا ثلاثيًا يوم الخميس في مدينة شنتشن جنوب الصين.

وقال سيبيها للصحفيين: "من المهم للغاية، كما تعلمون، ألا يُعطي الزعيمان، من خلال هذا الاجتماع، بوتين انطباعًا خاطئًا بأننا نعود إلى حقبة تقسيم مناطق النفوذ. يجب أن تكون اللهجة مختلفة - مع الضغط".

وأضاف أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات بشأن مصير أوكرانيا دون موافقتها.