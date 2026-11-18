في رسالة إلى إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس، صورًا لحاملتي طائرات أمريكيتين تبحران جنبًا إلى جنب في بحر العرب.

حاملات الطائرات الأمريكية

وفي سياق متصل، وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي وعددًا من كبار قادة الجيش الإسرائيلي.، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وحول تداعيات الحرب فقد اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملاتها على انخفاض اليوم الأربعاء في أعقاب الهجوم الإيراني على الكويت، وهو الأول منذ سبتمبر ​واستهدف مواقع للطائرات المسيرة والصواريخ الأمريكية، مما أثار مخاوف من ‌التصعيد بعد أن قصفت واشنطن جزيرة قشم.

وقال الجيش الإيراني إنه استهدف منشآت أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت، في أول هجوم إيراني منذ ​سبتمبر، وذكرت البحرين أنها اعترضت هجمات جوية إيرانية للمرة الثالثة ​هذا الأسبوع.