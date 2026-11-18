وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إلى إسرائيل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

قائد القيادة المركزية الأمريكية

وحسب التقرير، من المتوقع أن يلتقي رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي وعددًا من كبار قادة الجيش.

وتكتسب الزيارة أهمية في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا ما يتعلق بالملف الإيراني والتحركات العسكرية الأمريكية، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة والتنسيق بشأن الترتيبات الأمنية بالمنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، أن حاملتي الطائرات الأمريكيتين روزفلت وجورج واشنطن تبحران في بحر العرب.

وذكرت القيادة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحاملة «ثيودور روزفلت» (CVN 71) تبحر برفقة الحاملة «جورج واشنطن» (CVN 73) في بحر العرب، في 17 نوفمبر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.