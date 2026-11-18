ألغى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مشاركته في قمة «ديل بوك» التي تنظمها صحيفة نيويورك تايمز، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء، قبل دقائق قليلة من انطلاق الفعالية.

انسحاب جي دي فانس



وخلال كلمته الافتتاحية، أبلغ مقدم الفعالية أندرو روس سوركين الحضور بأن نائب الرئيس لن يتمكن من المشاركة كما كان مقررًا، بعدما طُلب منه العودة إلى واشنطن على خلفية سلسلة الأعطال الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، وأثرت على قطاعات النقل والمصارف وغيرها.



وقال سوركين للحضور، وفقًا لما نقله مراسل شبكة CNN برايان ستيلتر: كنا نعتزم استقبال نائب الرئيس، لكنني أشعر بالأسف لإبلاغكم بأننا تلقينا اتصالًا، قبل نحو 20 أو 30 دقيقة على الأرجح، يفيد بأنه لن يتمكن من الانضمام إلينا اليوم.

وأضاف: طُلب منه البقاء في واشنطن. وكان من المقرر أن تقلع طائرته صباح اليوم، وكما تعلمون، كان جهاز الخدمة السرية موجودًا هنا طوال الليل، بعد أن أمضى أفراده وقتًا طويلًا في الاستعداد لوصوله إلى قمة ديل بوك.



وتابع أن هذا يأتي في ظل سلسلة من الأعطال التي طالت خدمات مايكروسوفت ووكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، إلى جانب توقف حركة الطيران على الأرض، وشركة جيه بي مورجان، وخدمة زيل للتحويلات المالية، مشيرًا إلى أنه أُبلغ بأن وجود فانس في واشنطن أصبح ضروريًا للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الجارية في الوقت الراهن.



ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي لقمة ديل بوك التابعة لصحيفة نيويورك تايمز على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحًا بشأن سبب غياب فانس، جاء فيه أن نائب الرئيس طُلب منه حضور اجتماعات على خلفية موجة الأعطال التي أثرت على عدد من القطاعات خلال الأيام الأخيرة.