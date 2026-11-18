تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مستشفى خاص بمنطقة الدقي، إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الأسلاك الكهربائية داخل مطبخ المستشفى الموجود أعلى سطح المبنى، دون امتداد النيران إلى باقي أرجاء المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين أن النيران اندلعت نتيجة ماس كهربائي بأحد الأسلاك داخل المطبخ أعلى سطح المستشفى.

ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع فحص موقع الحريق للوقوف على ملابساته.