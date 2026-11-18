أصيب شخص بحروق متفرقة إثر اندلاع حريق داخل مخبز خبز سياحي بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وذلك بسبب تسرب أسطوانة غاز داخل المخبز

تلقي اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مخبز عيش سياحي بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب ووجود مصاب

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مركز شرطة أبنوب يرافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق داخل أحد مخابز العيش السياحي نتيجة تسرب أسطوانة غاز من داخل المخبز مما أسفر عن إصابة شخص بحروق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران والحيلولة دون امتدادها إلى أماكن مجاورة فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحريق.