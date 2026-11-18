أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بمقتل أحد عناصر قوات التعبئة الشعبية «الباسيج»، إثر هجوم نفذه مسلحون في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، في أحدث واقعة تستهدف عناصر أمنية في المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن الهجوم وقع في منطقة كورين التابعة لمدينة زاهدان، واستهدف عنصر الباسيج أثناء توجهه إلى منزله، مشيرة إلى أن القتيل يُدعى نجيب شاهبخش.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، فإن تفاصيل إضافية بشأن هوية المسلحين والجهة التي تقف وراء الهجوم لم تتضح بصورة مستقلة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفق المعلومات المتاحة.

ويأتي الهجوم في ظل تكرار حوادث استهداف أفراد من قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، التي تشهد توترات أمنية متواصلة، على خلفية نشاط جماعات مسلحة ومواجهات متكررة مع القوات الإيرانية.

وتعد المحافظة، الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، من المناطق التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية، وشهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأمنية.