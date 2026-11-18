أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تجنيد 51 مجندة اليوم وانضمت إلى البرنامج التجريبي الجديد للجيش الإسرائيلي لدمج النساء كأعضاء في طاقم الدبابات في سلاح المدرعات لأول مرة.

أطقم نسائية لدبابات إسرائيل

وأوضح جيش الاحتلال أن المجندات سوف يجرين تدريباتهن في قاعدة هيون في جنوب إسرائيل، وهي منشأة منفصلة عن قاعدة تدريب شيزافون التابعة لفيلق المدرعات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

حتى الآن، تمكنت المجندات من الخدمة في الدبابات فقط في فيلق الدفاع عن الحدود التابع للجيش الإسرائيلي، في سرية دبابات مكونة بالكامل من الإناث في كتيبة المشاة الخفيفة المختلطة كراكال، والتي تعمل على طول الحدود المصرية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه تم وضع معايير لضمان أن المجندات "يستوفين متطلبات التدريب ويكملن البرنامج بنجاح".