مع استمرار حالة الترقب التي تسيطر على سوق الذهب، وتغير الأسعار بصورة متلاحقة ارتباطًا بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار، يجد المواطنون أنفسهم أمام تساؤلات مهمة بشأن التوقيت المناسب للشراء أو البيع، وما إذا كان الاستثمار في السبائك أكثر أمانًا من الاحتفاظ بالأموال في الشهادات البنكية.

وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في مواجهة التضخم

وتزداد أهمية هذه التساؤلات لدى المقبلين على الزواج وأصحاب المدخرات الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في مواجهة التضخم، خاصة مع اختلاف الأهداف بين من يحتاج إلى شراء الذهب في الوقت الحالي، ومن يفكر في استثمار طويل الأجل.

وفي هذا السياق، كشف مسئول بشعبة الذهب والمجوهرات عن مجموعة من القواعد التي تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

تسعير المعدن الأصفر

وأكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالأسواق العالمية، موضحًا أن تسعير المعدن الأصفر محليًا يعتمد بصورة أساسية على عاملين، هما سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

الأسعار داخل السوق المصرية

وأوضح “منيب”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي تحركات أو تغيرات في أسعار الذهب عالميًا تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية ومحال الصاغة، وهو ما يجعل متابعة المتغيرات العالمية وسعر الصرف أمرًا ضروريًا لفهم حركة الأسعار المحلية.

الذهب أم الشهادات البنكية.. كيف تحمي مدخراتك؟

وفيما يتعلق بجدوى الاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن اتخاذ القرار لا بد أن يسبقه حساب العائد الحقيقي ومقارنته بالبدائل الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي يُحسب من خلال خصم معدل التضخم من العائد الرسمي المعلن على الشهادات البنكية وأدوات الدين.

وأكد أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، لكنه في الأساس استثمار طويل الأجل يحتاج إلى فترة احتفاظ لا تقل عن عام، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة الأسبوعية أو محاولة استغلال التحركات اليومية للأسعار.

وأشار إلى أن أصحاب السيولة النقدية الراغبين في حماية مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية عليهم دراسة العائد الفعلي الذي توفره الشهادات البنكية بعد احتساب التضخم، ومقارنته بجدوى الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل، قبل اتخاذ قرار استثماري قد يؤثر على مدخراتهم.

المقبلون على الزواج.. اشتروا الشبكة دون انتظار

ووجه منيب رسالة مهمة للمقبلين على الزواج والراغبين في شراء الشبكة والهدايا الذهبية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تُعد منخفضة ومناسبة للشراء، ولا تستدعي تأجيل احتياجاتهم انتظارًا لمزيد من التراجعات السعرية.

وأوضح أن قرار الشراء يختلف بحسب الهدف منه، فمن لديه التزام فعلي بشراء الشبكة أو هدية ذهبية لا ينبغي أن يربط احتياجه بمحاولة توقع تحركات الأسعار المستقبلية، خاصة أن السوق يتأثر بعوامل يصعب التنبؤ بها بدقة.

هل تبيع الشهادات البنكية لشراء السبائك؟

وفي المقابل، حذر نائب رئيس شعبة الذهب من التسرع في تسييل الودائع أو الشهادات البنكية وتحويل قيمتها بالكامل إلى سبائك ذهبية، موضحًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر يحتاج إلى نفس طويل وقدرة على الاحتفاظ به لفترات ممتدة، بعيدًا عن التقلبات السعرية قصيرة الأجل.

وشدد على ضرورة تجنب الشراء العشوائي خلال فترات الارتفاعات القياسية أو عند وصول الأسعار إلى قمم تاريخية، مؤكدًا أن توقيت الدخول إلى السوق يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد فرص الاستفادة من الاستثمار في الذهب.

تحذير من توقعات أسعار الذهب على مواقع التواصل

وحذر منيب المواطنين من الانسياق وراء ما تنشره بعض المنصات أو الحسابات التي تقدم نفسها باعتبارها جهات متخصصة في تحليل الذهب، وتزعم قدرتها على تحديد الأسعار بدقة في مواعيد مستقبلية محددة، مثل بداية العام الجديد.

وأوضح أن سوق الذهب العالمي يخضع لمتغيرات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية متسارعة، لا يمكن توقع جميع نتائجها مسبقًا، ومن بينها التوترات في منطقة باب المندب، والتغيرات المرتبطة بإمدادات الطاقة والنفط، فضلًا عن القرارات السياسية المفاجئة التي قد تؤثر على حركة الأسواق العالمية.

واختتم نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات حديثه بالتأكيد على أن سوق الذهب يتغير يومًا بيوم، وأن الادعاء بالقدرة على التنبؤ الدقيق بأسعاره في تواريخ محددة لا يستند إلى تحليل علمي موثوق، مشددًا على أن القاعدة الأساسية تتمثل في تجنب الشراء عند القمم السعرية التاريخية، والتريث ودراسة ظروف السوق جيدًا قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.