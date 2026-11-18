تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وسط انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة والسبائك الذهبية، مع استمرار متابعة المواطنين لحركة سوق الصاغة.

ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات أسعار الذهب عالميًا، وتأثر السوق المحلية بحركة الأوقية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24: 6630 جنيهًا للبيع، و6585 جنيهًا للشراء.

6630 جنيهًا للبيع، و6585 جنيهًا للشراء. سعر عيار 21: 5800 جنيه للبيع، و5760 جنيهًا للشراء.

5800 جنيه للبيع، و5760 جنيهًا للشراء. سعر عيار 18: 4970 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.

4970 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء. سعر عيار 14: 3865 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

3865 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء. سعر عيار 10: 2765 جنيهًا للبيع، و2745 جنيهًا للشراء.

2765 جنيهًا للبيع، و2745 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب: 46400 جنيه للبيع، و46080 جنيهًا للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبيكة 1 جرام: 6821 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 16902 جنيه.

سبيكة 5 جرامات: 33579 جنيهًا.

سبيكة 5.35 جرام: 36117 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 67158 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 134316 جنيهًا.

سبيكة 31.1 جرام (أونصة): 208861 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 335790 جنيهًا.

سبيكة 100 جرام: 671580 جنيهًا.

سبيكة 250 جرامًا: مليون و671 ألفًا و450 جنيهًا.

سبيكة 500 جرام: 3 ملايين و341 ألفًا و650 جنيهًا.

سبيكة كيلو ذهب: 6 ملايين و682 ألفًا و300 جنيه.

أسعار الجنيهات الذهب اليوم

ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام: 11769 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب وزن 4 جرامات: 23538 جنيهًا.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

تزامن انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وسط تداولات دفعت سعر الأوقية إلى ما دون 3768 دولارًا، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار، وحجم الطلب على المعدن الأصفر داخل السوق المصرية.

الوقت الحالي مناسب للشراء

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل هو الخيار الأفضل لحفظ قيمة الأموال، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي مناسب للشراء في ظل تراجع الأسعار.

وأوضح واصف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل خيارًا مثاليًا للاستثمار طويل الأجل، لافتًا إلى أن بعض البنوك المركزية قد تتجه إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر مستفيدة من انخفاض الأسعار العالمية.

الذهب ملاذ آمن لاقتصادات الدول

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن الذهب يتمتع بحالة من التماسك، ويظل ملاذًا آمنًا لاقتصادات الدول، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

وأشار إلى أن عام 2026 شهد تغيرًا في أنماط شراء الذهب، حيث زاد إقبال المواطنين على اقتنائه باعتباره زينة وادخارًا في الوقت نفسه، بدلًا من الاقتصار على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

