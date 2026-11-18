استقبل المتحف المصري الكبير دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير

وتضمنت الزيارة جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وقاعات العرض الرئيسية، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، حيث تعرّف الضيف على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور. وخلال الجولة، أبدى السيد دارن تانج اهتمامًا خاصًا بعدد من القطع الأثرية المتميزة، من بينها مقاصير الملك توت عنخ آمون، وكرسي عرشه، وقناعه الذهبي، إلى جانب تمثال الكاتب وتمثال الملكة حتشبسوت، حيث استمع إلى شرح حول تاريخ هذه القطع وأهميتها الأثرية والفنية، وما تجسده من إبداع ودقة في الصنع، وما تعكسه من ثراء وتنوع في الفنون المصرية القديمة.

وأعرب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن إعجابه بالمتحف المصري الكبير وما يقدمه من تجربة متحفية متميزة، تتيح للزائرين استكشاف جوانب متعددة من التراث الحضاري والفني والإنساني لمصر القديمة، مشيدًا بأساليب العرض المتحفي الحديثة والجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري الفريد وإتاحته للأجيال الحالية والمقبلة.