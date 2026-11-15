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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تحتفي بنجاح المتحف المصري الكبير.. 4 ملايين زائر رغم اضطرابات الشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فرناس حفظي

احتفت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو نيوز» بالنجاح الذي حققه المتحف المصري الكبير، مشيدة بقدرته على جذب ملايين الزوار منذ افتتاحه الرسمي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته 14 نوفمبر، إن المتحف المصري الكبير، الذي ساهمت اليابان في إنشائه، أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في العالم، باعتباره من أكبر المتاحف المخصصة لحضارة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، فيما تبلغ مساحة العرض نحو 50 ألف متر مربع، موضحًا أنه استقبل قرابة 4 ملايين زائر حتى نهاية أغسطس 2026.

وسلط التقرير الضوء على استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري رغم التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 5% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع إمكانية تجاوز حاجز 20 مليون سائح.

كما أبرز التقرير أهمية المتحف في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ودعم جهود الدولة لاستقطاب مزيد من الزوار المهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

تجربة سياحية جديدة داخل المتحف

وتطرق التقرير إلى إطلاق تجربة «الشمس الأبدية» خلال نوفمبر الجاري، التي تتيح للزوار الاستمتاع بعروض ضوئية وموسيقية تحكي جوانب من تاريخ مصر القديمة، من خلال إسقاطات بصرية على جدران وسقف البهو الرئيسي للمتحف.

كما أشار إلى افتتاح مكتبة جديدة بالمتحف في يوليو الماضي، تضم نحو 17 ألف كتاب، بما يعزز دوره كمؤسسة ثقافية وعلمية إلى جانب مكانته السياحية والأثرية.

المتحف المصري الكبير التوترات الجيوسياسية الشرق الأوسط ملايين الزوار اليابان الحضارة المصرية القديمة

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