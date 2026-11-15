قافلة طبية مجانية بقرية عمار علاق بالمنيا على مدار يومين

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية عمار علاق التابعة لمركز المنيا، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية لتصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، باعتبارها إحدى آليات دعم المنظومة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية الوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق البعيدة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال أو تكاليف العلاج.

وأوضح المحافظ أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي مزيدًا من الفحوصات أو التدخلات الطبية إلى المستشفيات والجهات المختصة، وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.

وفي سياق متصل، دعا اللواء عماد كدواني المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.