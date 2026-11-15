مستشار خامنئي: اللوبي الصهيوني يتدخل في السياسة الأمريكية ويعرقل عزل وزير الحرب

قال محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن تل أبيب أصبحت أكثر تطرفًا من أي وقت مضى في فرض توجهاتها على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي، وعلى رأسه منظمة أيباك، وصل إلى حد عرقلة مساعي عزل وزير الحرب الأمريكي.

مطالب عزل وزير الحرب الأمريكي

وأضاف مخبر، عبر منشور على منصة إكس أن الشعب الأمريكي، إلى جانب معاناته من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، بات مضطرًا أيضًا إلى تحمل ما وصفه بالإهانة المتمثلة في التشكيك في استقلالية قرارات ممثليه داخل الكونجرس، نتيجة تدخل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

واختتم مخبر، تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يبدو أن النخب السياسية الأمريكية ستقبل باستمرار هذا المسار.