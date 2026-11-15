قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
مستشار خامنئي: اللوبي الصهيوني يتدخل في السياسة الأمريكية ويعرقل عزل وزير الحرب
اليابان تحتفي بنجاح المتحف المصري الكبير.. 4 ملايين زائر رغم اضطرابات الشرق الأوسط
مفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يشهدان إطلاق فعاليات مبادرة «دكان الفرحة»
خلاف على الهواء| نقيب الفلاحين يطالب بمنع تداول اللحوم الحية.. والقصابين: هتفرق إيه؟!
رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب
عموتة يخطط لإعادة هيكلة قائمة الأهلي في يناير.. 4 لاعبين على الأقل على أبواب الرحيل ..و3 صفقات جديدة | خاص
حجز دعوى محامي ضد محمد صلاح لجلسة 27 ديسمبر للحكم
أسعار الذهب.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام
رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية
جوارديولا يرفض تدريب أمريكا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم
«الأمراض المزمنة».. كيف ساعدت المبادرات الرئاسية في حماية المصابين من المضاعفات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار خامنئي: اللوبي الصهيوني يتدخل في السياسة الأمريكية ويعرقل عزل وزير الحرب

نتنياهو ـ ترامب
نتنياهو ـ ترامب
إلهام عبد العزيز

قال محمد مخبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن تل أبيب أصبحت أكثر تطرفًا من أي وقت مضى في فرض توجهاتها على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي، وعلى رأسه منظمة أيباك، وصل إلى حد عرقلة مساعي عزل وزير الحرب الأمريكي.

مطالب عزل وزير الحرب الأمريكي 

وأضاف مخبر، عبر منشور على منصة إكس أن الشعب الأمريكي، إلى جانب معاناته من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، بات مضطرًا أيضًا إلى تحمل ما وصفه بالإهانة المتمثلة في التشكيك في استقلالية قرارات ممثليه داخل الكونجرس، نتيجة تدخل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

واختتم مخبر، تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يبدو أن النخب السياسية الأمريكية ستقبل باستمرار هذا المسار.

نتنياهو ترامب اللوبي الإسرائيلي وزير الحرب الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي

المطران سامي فوزي يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية جميع القديسين

وزير الصحة

وزير الصحة يستعرض مع السفير الياباني إنجازات التعاون الثنائي في القطاع الصحي

تدريب الصحفيين

الصحفيين تختتم دورات المجموعتين الأولى والثانية للجنة القيد تحت التمرين

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد