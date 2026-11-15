سقوط لص سرق هاتف محمول من داخل محل في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتف محمول من والده بأسلوب "المغافلة" حال تواجده بمحل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 15 / سبتمبر الماضى وحال تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .