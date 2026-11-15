سقوط لص سرق دراجة نارية بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام مسكنه بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول العبور من القائم على النشر (مندوب بإحدى الشركات – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفها أمام مسكنه.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".