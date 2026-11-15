شهادات الادخار الجديدة بعد رفع الفائدة.. 100 ألف جنيه تعمل كام في بنكي الأهلي ومصر؟

تزايد اهتمام المواطنين بشهادات الادخار البنكية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وما تبعه من تحركات جديدة لدى البنوك لتعديل أسعار العائد على عدد من الشهادات الادخارية.

ويبحث أصحاب المدخرات عن تفاصيل العائد الذي يمكن الحصول عليه عند استثمار مبالغ مختلفة، ومن بينها 100 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بعد إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر تعديل أسعار العائد على بعض شهادات الادخار اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تحرك أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها البنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.

ودفع هذا القرار البنوك إلى إعادة النظر في أسعار العائد على المنتجات الادخارية، ومن بينها الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير، بما يوفر للعملاء خيارات مختلفة لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد دوري.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026.

وأصبحت أسعار العائد على الشهادة البلاتينية كالتالي:

العائد الشهري: 18.75% سنويًا بدلًا من 17.75%.

العائد ربع السنوي: 18.85% سنويًا بدلًا من 17.85%.

أرباح 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي

في حالة استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري البالغ 18.75%، يحصل العميل على عائد سنوي يصل إلى 18 ألفًا و750 جنيهًا.

وبحساب العائد على أساس شهري، يصل المبلغ الذي يحصل عليه العميل إلى 1562.5 جنيه شهريًا.

أما إجمالي العائد خلال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، فيبلغ 56 ألفًا و250 جنيهًا، بافتراض ثبات معدل العائد طوال مدة الشهادة.

شهادات بنك مصر بعد تعديل العائد

أعلن بنك مصر أيضًا تعديل أسعار العائد على شهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت، لتصل إلى مستويات مماثلة للعائد المعلن على الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري.

وتبلغ مدة شهادة "القمة" 3 سنوات، مع إتاحة شرائها من فروع البنك والقنوات الإلكترونية التابعة له.

وجاءت أسعار العائد الجديدة كالتالي:

العائد الشهري: 18.75% سنويًا.

العائد ربع السنوي: 18.85% سنويًا.

كم يربح 100 ألف جنيه في شهادة القمة؟

عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة "القمة" ذات العائد الشهري البالغ 18.75%، يحصل العميل على 1562.5 جنيه شهريًا.

ويصل إجمالي العائد السنوي إلى 18 ألفًا و750 جنيهًا، بينما يبلغ إجمالي العائد على مدار 3 سنوات نحو 56 ألفًا و250 جنيهًا، بافتراض استمرار معدل العائد المحدد طوال مدة الشهادة.

أما في حالة اختيار صرف العائد كل 3 أشهر بسعر 18.85%، فيحصل صاحب مبلغ 100 ألف جنيه على نحو 4712.5 جنيه كل 3 أشهر، بإجمالي عائد سنوي يصل إلى 18 ألفًا و850 جنيهًا.

مقارنة العائد على 100 ألف جنيه

الشهادة دورية صرف العائد العائد السنوي العائد الدوري إجمالي العائد خلال 3 سنوات البلاتينية - البنك الأهلي شهري 18,750 جنيهًا 1,562.5 جنيه 56,250 جنيهًا البلاتينية - البنك الأهلي ربع سنوي 18,850 جنيهًا 4,712.5 جنيه 56,550 جنيهًا* القمة - بنك مصر شهري 18,750 جنيهًا 1,562.5 جنيه 56,250 جنيهًا القمة - بنك مصر ربع سنوي 18,850 جنيهًا 4,712.5 جنيه 56,550 جنيهًا*

وذلك بافتراض ثبات معدل العائد طوال مدة الشهادة وعدم وجود أي تغييرات في شروطها.

وتمنح الشهادات ذات العائد الشهري أصحاب المدخرات تدفقًا نقديًا منتظمًا، بينما يتيح العائد ربع السنوي الحصول على قيمة أكبر دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر، مع اختلاف إجمالي العائد وفق دورية الصرف ونوع الشهادة.

ويظل اختيار الشهادة الأنسب مرتبطًا باحتياجات العميل وطريقة استخدامه للمدخرات، إلى جانب مراجعة شروط الشهادة وقواعد الاسترداد قبل اتخاذ قرار الاستثمار.