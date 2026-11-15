مفتي الجمهورية لطلاب كفر الشيخ: الوطن حاضن للدين والأمان والهوية وحمايته مسؤولية مشتركة

أكَّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العلم يمثل القاطرة القوية والأساس المتين لبناء إنسان سليم الفطرة، يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ويمتلك القدرة على إدراك الحقائق بوعي وبصيرة.

وأشار إلى أن القضية الحقيقية لا تكمن في مجرد تحصيل المعلومات وحفظها، وإنما في حسن استثمارها وتوظيفها في الجانبين التطبيقي والعملي، إذ إن كثيرًا من الناس قد يعجزون عن نقل ما يتلقونه من معارف إلى واقعهم وَفْقَ مراد الله تعالى والغاية التي خُلقوا من أجلها، فيقعون في تأويلات وتفسيرات بعيدة عن الأصول والقواعد التي تكشف عن المعنى الصحيح للمعلومات والمعارف.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في ندوة بعنوان «الوعي الديني وبناء الإنسان في عصر التحديات»، عقدتها جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وتناول فضيلة مفتي الجمهورية أهمية العلم في مواجهة التحديات المعاصرة، ودوره في تأسيس الوعي الصحيح وبناء الشخصية المتوازنة القادرة على التمييز بين الحق والباطل، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تمسُّ الدين والوطن والهُوية، وما تفرضه هذه التحولات من ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمات الوعي والمعرفة، وفي ظل صعوبة الوصول إلى الحقيقة، خاصة مع التدفق الهائل للمعلومات، وسيولة المعرفة، وسهولة الوصول إليها، وتعدد الآراء في المسألة الواحدة؛ الأمر الذي يجعل العلم الركيزة الأساسية للتمييز بين الضار والنافع، والكائن وما ينبغي أن يكون.

وأوضح مفتي الجمهورية أن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد عناية واضحة بتأسيس العقل وبناء الإنسان، من خلال الدعوة إلى العلم وتطهير العقول من الشائعات والأوهام والظنون والمعتقدات الفاسدة، وتصحيح المعلومات والتثبُّت منها وتقويم الأخطاء، مبينًا أن هذه القضية صاحبت الإنسان منذ بداية خلقه.

كما يتجلى في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، حيث يظهر دَور العلم في تحقيق الغاية من الاستخلاف والقيام بمسؤولية عمارة الأرض. ونجد هذه المعاني ظاهرة في قصص الأنبياء وحواراتهم مع أقوامهم وأتباعهم، حيث تتضافر جميعها حول تصويب الوعي وتصحيح المقاصد والأهداف، من خلال رسائل تعبدية وأخلاقية تصون النفس والعرض، وتقي الإنسان شر الضغينة والانحراف، فضلًا عن وسائل بدنية تحفظ سلامة الإنسان وقدرته على البناء والتعمير، وأخرى علمية تسهم في تصحيح المفاهيم وترسيخ قيم الخير والدعوة إليه.

خطورة التعامل الخاطئ مع المعلومات

وحذَّر من خطورة التعامل الخاطئ مع المعلومات وتوظيفها بعيدًا عن أصولها الصحيحة؛ لما يترتَّب على ذلك من مفاهيم مغلوطة تتَّصل بالدين والوطن والتاريخ، وتُسهم في صناعة إنسان يعاني الفراغ الفكري والشعور بالدونية والهزيمة النفسية، بما ينعكس سلبًا على انتمائه الديني والوطني، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص في مختلف المجالات، وليس في العلوم الدينية وحدها، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، لكون التخصص هو السبيلَ إلى الكشف عن المعارف الصحيحة وتمييزها من المعلومات المزيفة، والوصول إلى الفهم السليم للقضايا المختلفة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى التحديات التي تواجه الشخصية المصرية والوجهة الدينية، ومن أبرزها محاولات بعض الكيانات التلاعب بمفاهيم الدين والوطن والتاريخ، وتزييف ما يتعلق بمصادر العزة والفخر والريادة الحضارية، مؤكدًا أن التاريخ المصري المضيء، بما يتضمنه من إسهامات علمية وحضارية أثَّرت في حضارات العالم القديم، وما قدمته الحضارة الإسلامية من معارف وعلوم انتقلت إلى أوروبا في عصور الظلام، يمثل رصيدًا حضاريًّا ينبغي الاعتزاز به والمحافظة عليه، لا سيما أن هذه الحضارة قامت على العلم والمعرفة والتمسك بالقيم التي أسهمت في بناء المجتمعات وتقدمها، ومن ثم فإن استحضار هذا التاريخ والوعي بحقيقته يمثلان ضرورة لحماية الهُوية وتعزيز الثقة بالذات ومواجهة محاولات التشويه والتزييف.

وشدَّد على أن الوطن نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان التي لا يستطيع مُنصف إنكارها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾، ومحذرًا من الدعوات التي تختزل مفهوم الوطن في كونه حفنة من التراب أو مجموعة من الحجارة، فالوطن هو الحاضن العام للدين والإنسان، ومصدر الأمن والاستقرار، والبيئة التي تتيح للإنسان أن يتعلم ويعمل ويبني مستقبله.

كما أكد أهمية العلم في مواجهة الغزو الثقافي وصيانة الهوية، لافتًا الانتباه إلى المكانة المحورية للغة العربية بوصفها لغة تتميز بثراء أساليبها ودقة معانيها وقدرتها على التعبير عن المقاصد، فضلًا عن كونها لغة القرآن الكريم، وأنها كانت الوعاء الذي انتقلت من خلاله إلينا المعارف والعلوم والإرث الحضاري والثقافي العظيم، مؤكدًا أن الحفاظ عليها لا يتعارض مع تعلم اللغات الأخرى والانفتاح عليها، بل إن العلم باللغات يعزز القدرة على التواصل وفهم الآخرين، ويقتضي في الوقت ذاته الاعتزاز باللغة العربية وصون مكانتها.

وأضاف أننا نعيش في ظل سيولة معرفية أحدثت تحولات كبيرة في المفاهيم، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار أفكار ومعلومات مغلوطة، ومحاولات تجاوز العادات والأعراف والقيم المجتمعية، وهو ما يضاعف مسؤولية المؤسسات التعليمية والدينية في ترسيخ الوعي الصحيح، مبينًا أن العلم الواعي يمثل حصنًا يحفظ اللغة والمجتمع من الأفكار المنحرفة، ويصون الدين والوطن والتاريخ والهوية، كما شدد على مكانة الأسرة بوصفها الأساس الذي يقوم عليه بناء الإنسان والأوطان، ومن ثم يجب المحافظة على قيمها وأدوارها في مواجهة محاولات النَّيْل منها أو التقليل من شأنها أو النَّيل من العلاقة الزوجية الصحيحة، محذرًا من العلاقات الشاذة التي تهدر الكرامة الإنسانية وتتعارض مع القيم والأخلاق المستقيمة التي دعا إليها الإسلام.

ووجَّه مفتي الجمهورية رسالة إلى الطلاب بضرورة الانفتاح الواعي على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بالضوابط التي تحمي العقول والنفوس، والتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوعي وإدراك لما قد يترتب على استخدامها من مخاطر تؤثر في الإنسان ودينه وعقله، مؤكدًا أهمية امتلاك أدوات المعرفة والحماية الفكرية قبل الدخول إلى هذا المجال، وأن مواجهة التحديات تتطلب إعدادًا علميًّا وفكريًّا يمكِّن الإنسان من التعامل معها بثبات وبصيرة. وفي هذا السياق استعرض فضيلته بعض جهود دار الإفتاء المصرية في خدمة الأسرة، ومنها تطبيق «سكن» الذي يتناول موضوعات الأسرة وقضاياها بعدة لغات.

كما أعلن عن قُرب إطلاق «حصين»، مشروع القرن الإفتائي، بوصفه نموذجًا آمنًا ومغلقًا، وهو المشروع الإفتائي الأول من نوعه، حيث تقوم دار الإفتاء بتغذيته بالمحتوى العلمي الموثوق بتسع لغات، مع استهداف الوصول إلى ثلاثين لغة خلال السنوات المقبلة بإذن الله، بما يعزز دور المؤسسات في النهوض بالمجتمع، ويجسد أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية والتنفيذية والوطنية والمجتمعية في بناء الوعي وصناعة الإنسان.

من جانبه، رحَّب الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بفضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بدور فضيلته في نشر الوعي وترسيخ الفكر المستنير، ومثمنًا الجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في مواجهة الشائعات والفكر المتطرف والغلو، وما تضطلع به من دور توعوي يسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره، مؤكدًا أن رسالة بناء الإنسان وترسيخ الوعي تقوم على العلم والمعرفة، وتتكامل مع الرعاية والتمكين، وتترسخ بقيم الانتماء والمسؤولية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية.

وفي لفتة تقدير وعرفان، تقدم الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، بإهداء درع جامعة كفر الشيخ إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهود فضيلته العلمية والدعوية والتوعوية، وإسهاماته في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ودوره في ترسيخ قيم الاعتدال والانتماء والمسؤولية الوطنية.

وفي ختام الندوة، كرَّم فضيلة مفتي الجمهورية أوائل الخريجين من جامعة كفر الشيخ؛ تقديرًا لتفوقهم العلمي وتميزهم الأكاديمي، ودعمًا للنماذج الشابة التي تجسد قيمة الاجتهاد والجِدية في طلب العلم، وتحفيزًا لهم إلى مواصلة مسيرة التميز والإبداع والمشاركة الفاعلة في ميادين التنمية وخدمة المجتمع.

هذا، وقد حضر الندوة الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والأستاذ هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إلى جانب عدد من نواب رئيس الجامعة السابقين، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وأعضاء بيت العائلة المصرية، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وعلى هامش الندوة، تفقَّد فضيلة مفتي الجمهورية عددًا من الأنشطة التي ينفذها صندوق تحيا مصر داخل الجامعة، والتي تضمنت افتتاح معرض «دكان الفرحة» لتوفير الملابس الجديدة لطلاب جامعة كفر الشيخ، وتفقَّد كذلك جناح «بالهنا والشفا» المخصص لتوزيع المواد الغذائية على أفراد الأمن والعاملين بالخدمات المعاونة، كما شهد فضيلته تسليم نماذج من الأجهزة الكهربائية لعدد من الفتيات الأَولى بالرعاية، وتسليم عدد من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الإعاقة، في إطار جهود الصندوق لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.